دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters في رسالة لترامب.. أردوغان يحث على تفهم أمريكي أفضل لأهمية العلاقات

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتفهم الكونجرس الأمريكي بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما نظرا للتضامن والإمدادات المتبادلة خلال وباء فيروس كورونا.

وصلت رسالة أردوغان يوم الثلاثاء مع شحنة من اللوازم الطبية التركية التي تشمل ملابس وقائية وكمامات لمساعدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي على احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. ونشرت رئاسة الجمهورية في أنقرة الرسالة يوم الأربعاء.

وكان الكونجرس الأمريكي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا، لكن الوباء أجّل خطة تشغيل الأنظمة مع تركيز أنقرة على مكافحة انتشار المرض في البلاد.

وقال الرئيس التركي في الرسالة "آمل أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل روح التضامن التي أبديناها خلال الوباء، تفهما أفضل من الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية للأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا".

وأضاف أنه يأمل أن يتصرفوا "بالطريقة التي يستوجبها سعينا المشترك لحل مشاكلنا المشتركة".

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وتوترت العلاقات التركية الأمريكية أيضا في السنوات القليلة الماضية نتيجة لخلافات تتعلق بسوريا، خاصة دعم واشنطن لمقاتلين أكراد هناك، وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي.

وقال مسؤولون أتراك في وقت سابق من الشهر إن أنقرة أجرت محادثات مع واشنطن بشأن إمكانية توفير خط مبادلة للعملات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإن البلدين يبحثان خيارات لتخفيف التداعيات الاقتصادية للوباء.

وكثف مجلس الاحتياطي الاتحادي توفير خطوط المبادلة، التي يقبل فيها عملات أخرى في مقابل الدولارات، لبنوك مركزية في عدة دول لدعم الأسواق المالية وسط الأزمة، لكن تركيا ليست من هذه الدول.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)