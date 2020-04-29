رجل أعمال هندي يرمي نفسه من الطابق الـ14 فى الإمارات

أكد مدير مركز شرطة دبي العميد عبدالله خادم سرور المعصم، عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة رجل أعمال هندي معروف، وقال إنه انتحر بسبب مروره بضائقة مالية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المعصم: "على الفور اتخذنا الإجراءات اللازمة، إذ انتقلت الفرق المعنية إلى الشقة والاستماع إلى إفادة الشهود، حيث تأكد أن المتوفي توجه بنفسه إلى الشرفةوقفز من الطابق الرابع عشر، من شقة أحد أصدقائه".
ونفى مصدر أمني "وجود أي علاقة لرجل الأعمال المتوفي بقضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"، والتي أثيرت أخيرا وجار فيها التحقيق حاليا، وفق شائعات رددها البعض".
وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الهندية، فإن "رجل الأعمال المتوفي يدعى جوي أراكال(54 عاما)، وهو من رواد الصناعة والتجارة، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج".
وأضافت: "أنه بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثير من الشباب".
وأفادت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال أنها، وفور انتهاء شرطة دبي من إجراءاتها، نقلت جثمانه إلى مسقط رأسه في مقاطعة كيرلا، حيث يملك أحد أشهر القصور هناك، عقب حصولها على موافقة الخارجية الهندية على إعادة جثمانه لإتمام مراسم تشييعه.
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