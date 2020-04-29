تفاصيل وفاة طبيب إندونيسي شاب بفيروس كورونا قبل زفافه بأيام

توفي الطبيب الإندونيسي الشاب، مايكل روبرت مارامبي، مصابا بفيروس "كوفيد – 19" قبل عرسه بأيام ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ونشر الطبيب قبل حفل الزفاف بأسبوع مقطع فيديو قصيرا على "إنستغرام" حيث تحدث إلى المشتركين في مدونته وقال إنه سقط ضحية لـ "كوفيد – 19" ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة.
وأعاد إلى أذهان زملائه الأطباء الذين يكافحون فيروس كورونا ضرورة التركيز على أمانهم الشخصي في مكان العمل وارتداء وسائل الوقاية الفردية.
وكتب في مدونته قائلا:" إن مهنة الطبيب هي مفخرة بالنسبة إلي، إذ أنني أساعد المرضى والكثير من الناس ولست نادما على شيء".
ونشر الطبيب في اليوم نفسه صورته الفوتوغرافيةمع عروسه التي وصفها بملاكه التي كانت تؤيده طيلة 8 أيام ماضية. وقال:" أنت هدية رائعة لعمري. وأنا أحبكِ إلى الأبد". وصارت تلك المدونة آخر كلمات في حياته.
أما عروسه، نوفيا سبتياني، فكرست مدونتها لعريسها الراحل وقالت إنها تفخر بمايكل وتعهدت بأن تكمل أغنيتهما التي ألفاها معا خصيصا لحفل الزفاف المخطط له في 11 أبريل الجاري. وقالت:" أحبكَ وأعلم أنكَ تحبني كذلك وأثق بأن نلتقي حتما".
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