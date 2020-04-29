"قسد": تركيا تتحمل مسؤولية تفجير عفرين الإرهابي

حمّل مسؤولون سوريون أكراد، اليوم الأربعاء، تركيا مسؤولية تفجير "عفرين" السورية، الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، نقلا عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن تفجير "عفرين " جاء نتيجة لسياسة الاحتلال التركي في سوريا.

ووصف مظلوم عبدي قائد "قسد" الانفجار - على مواصل التواصل الاجتماعي "تويتر" - بأنه عمل إجرامي ونتاج سياسة الدمار التي انتهجها الاحتلال التركي

وفصائله في عفرين.

وفي سياق متصل، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم أن المخابرات التركية أصدرت قراراً يقضي بإغلاق مداخل ومخارج مدينة "عفرين" ، الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي الغربي، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء، حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، أمس

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الثلاثاء.

يذكر أن الانفجار الذي وقع في "عفرين" أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من خمسين آخرين بجراح، جراء انفجار شاحنة تحمل محروقات، فيما لا تزال هوية عدد كبير من القتلى مجهولة حتى الآن، من بينها جثث متفحمة ومشوهة.

ويعد تفجير"عفرين" الإرهابي، الأكثر دموية منذ دخول الاحتلال التركي المنطقة، كما خلف التفجير دمارا كبيرا وتصاعدت ألسنة اللهب في الموقع.

ورصد المرصد السوري جثثا متفحمة لأطفال ونساء، و6 من عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.