قلق صينى إزاء خطط إسرائيل ضم أراض بالضفة الغربية

أعربت الصين -اليوم الأربعاء- عن قلقها إزاء الخطط الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل لضم بعض الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ خلالالمؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية استعداد بلاده للاعتراف بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية.
وقال شوانغ "تشعر الصين بالقلق إزاء الخطط الأخيرة لضم بعض الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربية، والتي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334".
وأضاف "من المأمول ألا تتخذ الأطراف المعنية إجراءات من شأنها أن تزيد من حدة الصراع بين فلسطين وإسرائيل. وينبغي للمجتمع الدولي أن يلعب دورا بناء، ويكثف جهوده لدفع العملية السياسية، مع الالتزام بخطة الدولتين، وتشجيع استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في وقت مبكر".
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