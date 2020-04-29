سويسرا تعلن عن حزمة مساعدات لقطاع الطيران

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، أنها ستقدم طلبا للبرلمان لرصد 1.9 مليار فرنك سويسري (1.95 مليار دولار) لدعم قطاع الطيران في البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفادت الحكومة بأنها تسعى للحصول على ضمانات قروض بقيمة 1.275 مليار فرنك لشركات الطيران و600 مليون فرنك أخرى للشركات التي تقدم خدمات للقطاع، بمافي ذلك "سويس بورت إنترناشونال" و"جيت غروب وإس آر تكنيكس".
وأوضحت أن "الأموال المنشودة ستستخدم فقط للبنية التحتية السويسرية ويتعين أن تكون الأولوية في توجيه أي مكاسب مستقبلية إلى سداد مساعدة السيولة"، مضيفة أنه سيجري وقف التوزيعات وغيرها من المدفوعات لحين سدادالمساعدة الحكومية.
وبينت أنها لا تسعى لامتلاك أي حصص في شركات الطيران ضمن حزمة المساعدات، لكنها أضافت أن القروض المدعومة من الدولة ستكون بضمان أسهم في الخطوط السويسرية و"إديلويس".
وتتدخل الحكومات في أنحاء العالم لدعم شركات الطيران، إذ قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الشهر إن فاقد الإيرادات بسبب جائحة كورونا يلامس 314 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي يتوقف فيه تحليق أكثر من نصف طائرات العالم.
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