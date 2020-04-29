البرلمان العراقي يشكل لجنة لدراسة البرنامج الحكومي لـ "الكاظمي"

وتسلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان استنادا إلى أحكام المادة (43/ثانيا) من قانون مجلس النواب، قرر الحلبوسي تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين؛ لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.

ووقعّ رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الاربعاء كتاب المنهاج الوزاري لحكومته وبعثه لرئاسة مجلس النواب.

واظهر تسجيل فيديوي نشره مكتبه الاعلامي اليوم الكاظمي وهو يوقع على المنهاج قائلا في حديث مقتضب "اوقع المنهاج الوزاري عاش العراق ارضا وشعبا وسيادة وطنية"