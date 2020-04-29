كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام الأردني: خطة لإعادة الطلبة بالخارج اعتبارا من 5 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عن خطة لإعادة الطلبة في الخارج اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة، و8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 356 حالة.