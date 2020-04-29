كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر سويسرا.. تمديد الحظر على الأحداث حتى أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الأربعاء، أنها ستقيد الأحداث مع أكثر من 1000 شخص حتى نهاية أغسطس المقبل، على الرغم من أنها أعلنت تخفيف بعض القيود الأخرى على الأحداث الرياضية والمتاجر والمطاعم والمتاحف.

وقالت، إن بعض القيود الحدودية ستبدأ في التخفيف اعتبارًا من 11 مايو. وأضافت الحكومة، أنه علاوة على ذلك، يمكن للفرق الرياضية المحترفة استئناف اللعب في 8 يونيو، على الرغم من عدم وجود متفرجين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن "انتشار الفيروس الجديد في سويسرا تباطأ أكثر. يتم تنفيذ تدابير مكافحة الفيروس من قبل السكان ولها تأثير. ونتيجة لذلك، قررت الحكومة تخفيف الإجراءات التي تهدف للحماية من انتشار فيروس كورونا".

وستحدد أحداث أقل من 1000 شخص في 27 مايو. في هذه المرحلة، تقتصر التجمعات على خمسة أشخاص.