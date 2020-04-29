لجنة الطوارئ الوطنية باليمن: تسجيل 5 إصابات كورونا في عدن

وأعربت وكالات الأمم المتحدة عن مخاوف بالغة من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في اليمن.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان، أن كل العوامل المساعدة لانتشار "كـوفيد-19" موجودة في اليمن، كمستويات المناعة المنخفضة والمستويات العالية من الضعف العام وهشاشة النظام الصحي.

ودعت غراندي إلى ضرورة توعية السكان بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وسبل حماية أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا .

من جانبه أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، إلى أن العديد من البلدان تمكنت من إيقاف انتشار المرض نتيجة لإخبار الناس به وتحذيرهم منه، إضافة إلى وجود إجراءات الفحص والتتبع والعزل.