كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة الطوارئ الوطنية باليمن: تسجيل 5 إصابات كورونا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعربت وكالات الأمم المتحدة عن مخاوف بالغة من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في اليمن.
وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان، أن كل العوامل المساعدة لانتشار "كـوفيد-19" موجودة في اليمن، كمستويات المناعة المنخفضة والمستويات العالية من الضعف العام وهشاشة النظام الصحي.
ودعت غراندي إلى ضرورة توعية السكان بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وسبل حماية أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا .
من جانبه أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، إلى أن العديد من البلدان تمكنت من إيقاف انتشار المرض نتيجة لإخبار الناس به وتحذيرهم منه، إضافة إلى وجود إجراءات الفحص والتتبع والعزل.
كانت الصحة اليمنية، قد أعلنت في يوم 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت في شرق اليمن.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.