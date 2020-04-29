بومبيو: ندعو الحكومة العراقية لتلبية مطالب الشعب

ودعا بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية لتلبية مطالب الشعب.

وأوضح أن الطائرات الإيرانية تواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة "فوكس نيوز"، فضل عدم ذكر اسمه، إن بومبيو يعد حجة قانونية تقول إن البلاد لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، خاصة وأن الانسحاب جاء من طرف واحد "واشنطن".

وبدأت واشنطن، في تسويق خطة في مجلس الأمن، تمنع الدول من تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، بعد انتهاء الحظر الحالي وسط توقعات بأنها ستقابل برفض من جانب حلفاء طهران والكثير من حلفاء واشنطن في أوروبا.

Advertisements

وتراجعت إيران تدريجياً عن التزامها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع القوى العالمية في عام 2018، وقالت طهران مؤخرًا إنها لن تحترم بعد الآن الحدود المقررة لعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تستخدمها لتخصيب اليورانيوم.

وقال مسؤولون في طهران إن تحركهم الأخير بشأن تخصيب اليورانيوم كان "خطوة تعويضية" تتماشى مع الاتفاق ويمكن الرجوع عنها.

وكان الهدف من الاتفاق النووي إقناع إيران بالتوقف عن تطوير أسلحة نووية مقابل حوافز اقتصادية.

والوقت الراهن، تعاني إيران بالفعل في ظل عقوبات أمريكية شديدة تمنعها من بيع نفطها الخام في الخارج، وهي إجراءات فرضت بعد أن سحب ترامب بلاده من جانب واحد من اتفاق طهران النووي، ما أدى إلى فترة طويلة من التوترات المتزايدة استمرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).