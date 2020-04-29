كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر شمال الصين تعتزم تخفيف القيود على فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس منطقة مكتظة بالسكان في شمال الصين تضم بكين سوف تخفف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد، مع تحول الدولة تدريجيًا إلى حالة جديدة طبيعية وسط حالات متناقصة من فيروس كورونا COVID-19.

ستخفض بلديتا بكين وتيانجين، بالإضافة إلى مقاطعة خبي المجاورة، مستوى الاستجابة لطوارئ فيروس كورونا الجديد COVID-19 إلى المستوى الثاني من المستوى الأول بدءًا من منتصف ليل الخميس، كما قالت حكوماتهم، اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تُعد بكين وتيانجين وخبي من بين المناطق القليلة الأخيرة في الصين التي تمسكت بأعلى مستوى من الاستجابة لحالات الطوارئ في نظام المستويات الأربعة. خففت العديد من المقاطعات الأخرى القيود على إعادة تشغيل وإصلاح الاقتصادات المحلية، مع الحصيلة اليومية الوطنية للإصابات الجديدة بأرقام فردية مقارنة بآلاف الحالات كل يوم في أوائل فبراير.

مع خفض التصنيف، ستزيل بكين متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للوافدين من أجزاء منخفضة المخاطر من البلاد. وقال نائب الأمين العام لبكين تشن باي في مؤتمر صحفي، إن الأشخاص في الحجر الصحي في المنزل أو في مكان مركزي سيتم إعفاؤهم من التزامهم بعزل أنفسهم.

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بالإضافة إلى ذلك، لن تطلب العاصمة الصينية الحجر الصحي على السكان العائدين من تلك المناطق عند عودتهم.

جاء قرار بكين بخفض تدابير الاستجابة للطوارئ في نفس اليوم الذي قالت فيه الصين، إن البرلمان سيبدأ اجتماعه السنوي الرئيسي في العاصمة يوم 22 مايو.

وقد أبلغت بكين عن 13 حالة حتى الآن في أبريل، مع تأكيد الإصابات الأخيرة قبل 14 يومًا.

إن تخفيض مستوى الاستجابة للطوارئ يعني أن الناس في بكين لن يُطلب منهم ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق.

ومع ذلك، فإن رفع قواعد الحجر الصحي في العاصمة الصينية لا ينطبق على القادمين من الخارج والأشخاص الذين يسافرون من مقاطعة هوبي الوسطى وأماكن أخرى عالية المخاطر.