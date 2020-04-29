كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان تأمل في الترحيب بالسياح مرة أخرى اعتبارا من يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأمل السلطات في اليونان في الترحيب بالسياح مرة أخرى اعتبارًا من يوليو المقبل، لكن أصحاب الفنادق يتوقعون موسمًا قاتمًا، خشية أن تؤدي جائحة فيروس كورونا الجديد إلى إبعاد الزائرين والشواطئ الخالية.

السياحة مصدر دخل رئيسي لليونان. وقد اجتذبت 34 مليون زائر العام الماضي، وحققت إيرادات بقيمة 18 مليار يورو (19.52 مليار دولار)، وحوالي 10-12٪ من الناتج الاقتصادي، ووفرت فرص عمل لحوالي واحد من كل خمسة من القوى العاملة.

ويقول وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوشاريس، إن الخطة هي الترحيب بالسياح مرة أخرى في يوليو.

وأضاف "ثيوتشاريس" لتلفزيون، "رويترز": "أعتقد أن هذا سؤال المليون دولار. نحن نهدف إلى الانفتاح في وقت ما في يوليو"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال رئيس جمعية الفنادق في كورفو، شارالامبوس فولجاريز، صاحب منتجعين في الجزيرة اليونانية على البحر الأيوني: "السياحة تواجه أكبر أزمة لها في جيلنا".

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وأضاف: "ستكون لدينا معدلات إشغال منخفضة للغاية. لا نعرف ما إذا كانت فنادقنا ستفتح، ومتى ستفتح، لذلك نحن الآن على حافة الأوقات العصيبة للغاية".

تمتد الشواطئ الطويلة، وبعضها منقوش بصفوف من المظلات، فارغة على كورفو ويتساءل أصحاب الفنادق مثل فولجاريز ما إذا كانوا سيفتحون أبوابهم هذا الصيف.

من المتوقع أن يكون للإغلاق في 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي كان فعالًا في تجنب معدلات الوفيات المرتفعة التي شوهدت في دول أوروبية أخرى، خسائر فادحة. تحاول اليونان الآن إنقاذ ما تبقى من الموسم.

ووفقًا لهيئة الطيران المدني، انخفضت حركة الركاب بنسبة تصل إلى 90٪ للعبارات، وفقًا لجمعية أعمال الشحن البحري للركاب، وبنسبة 59٪ للرحلات المحلية والدولية في مارس.