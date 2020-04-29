شفشاون.. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب شاحنة قبيل أذان المغرب

تسبب انقلاب شاحنة، أمس الثلاثاء، في إقليم شفشاون، على مستوى الطريق الوطنية رقم 16، الرابطة بين تطوان، والجبهة، في مصرع أحد ركابها، وإصابة سائق، وراكب آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بشكل مفاجئ، دقائق قبيل أذان المغرب، وذلك على مستوى دوار اعرابن، الموجود في تراب جماعة بني بوزرة، ما تسبب له، ولراكب آخر، في جروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس، والأطراف، فيما فارق راكب ثالث الحياة متأثرا بإصابة بليغة.

ونقلت سيارة الإسعاف السائق، وأحد الراكبين إلى مستشفى محمد الخامس، بإقليم شفشاون، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة راكب آخر توفي إلى مستودع الأموات في المستشفى ذاته.