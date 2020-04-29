Cnss .. إصدار جديد بشأن إجراءات وشروط صرف التعویضات لشهر أبریل

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن جاهزية البوابة الإلكترونية (covid19.cnss.ma ) التي تأخذ بعین الاعتبار المقتضیات، التي جاء بھا المرسوم رقم 2.20.331.

وأنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، إلى علم كافة المقاولات المنخرطة في نظامه، أن الإصدار الجدید لبوابة (covid19.cnss.ma ) سيكون متاحا، ابتداء من يوم غد الخميس 28 أبریل الجاري، لتمكین المشغلین من التصریح بأجرائھم المتوقفین مؤقتا عن العمل، كلیا، أو جزئیا، جراء تفشي (كوفيد 19).

وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن مجلس الحكومة صادق بتاریخ 24 أبریل الجاري، على المرسوم رقم ( 2.20.331 )، الذي یحدد شروط، وأھلیة المشغلین، للاستفادة من تدابیر مواكبة المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن الشروط، أن تكون المقاولة قد توقفت تماما عن مزاولة نشاطھا، بموجب قرار إداري، جراء تفشي جائحة كورونا، وأن یكون رقم معاملاتها المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، برسم كل شھر من شھور أبریل، ماي، ویونیو 2020 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح بھ خلال الأشھر ذاتها من سنة 2019، على ألا یتعدى عدد الأجراء المتوقفین مؤقتا عن عملھم 500 فرد.

وإذا كان عدد الأجراء المتوقفین مؤقتا عن العمل یتجاوز 500 شخص، أو وإذا انخفض رقم المعاملات المشار إليه بالفقرة أعلاه، بنسبة تتراوح بین 25 بالمائة وأقل من 50 بالمائة، فإن طلبات المشغلین المعنیین تعرض على لجنة محدثة بموجب المرسوم السالف الذكر.