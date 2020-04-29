“سبايدرمان بنسخة مغربية” في إيطاليا.. شابان مغربيان ينقدان امرأة مسنة من الانتحار

قام شابان مغربيان، اليوم الاربعاء بعمل بطولي بعدما أنقدا حياة إمرأة سبعينية حاولت الانتحار من شرفة منزلها، بمدينة ليتشي جنوبي إيطاليا.

وحسب صحيفة “ليتشي پريما”، التي وصفتهما ب “السپايدرمان” فقد تسلقا مهاجران مغربيان واجهة محل تجاري، وحالا دون رمي العجوز لنفسها من النافذة.

وأضاف المصدر ذاته، أن إمرأة في السبعينات من أصل بولندي أقدمت على رمي نفسها لأسباب لا تزال مجهولة قبل أن يتمكن شابين من إنقاذها وإعادتها للمنزل.