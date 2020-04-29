صفاء وهناء يصدران “هو الله” ويتبرعان بأرباحها – فيديو

طرح التوأم صفاء، وهناء، أخيرا، أغنية دينية جديدة بعنوان “هو الله”، خصصتا أرباحها للتبرع لصالح صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورونا.
وأشرف التوأم صفاء، وهناء على كتابة كلمات الأغنية، وتلحينها، بغرض بعث رسالة أمل، مفادها أن ما نعيشه شدة زائلة، وعلينا التحلي بالصبر، والدعاء.
وأعلن التوأم الفني أن أرباح عملهما الفني الجديد، الذي زامن حلول رمضان في زمن الجائحة، ستضخ في صندوق التدبير، ومواجهة كورونا.
وتعاون التوأم في أغنية “هو الله”، مع الرابور “ماستا فلو”، الذي تكلف بتوزيع، وميكساج أغنية صفاء، وهناء الجديدة.
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