كورونا يغير قواعد جوائز الأوسكار.. البث في الأنترنت شرط أساسي لأول مرة!

فتحت جوائز الأوسكار باب نيلها، أمام الأفلام المعروضة على منصات الأنترنت، حيث اعتمدت، لأول مرة، إمكانية ترشح أفلام دون عرضها في قاعات السينما.

وأعلن القائمون على جوائز الأوسكار، أمس الثلاثاء، إتاحة الفرصة للأفلام، التي تصدر على منصات البث، لتتأهل للجوائز، مبررين ذلك بالاضطرابات، التي شهدتها صناعة السينما في العالم جراء تفشي جائحة كورونا.

وكانت قواعد الترشح للأوسكار، التي تفرضها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، تحتم عرض أفلام في دار للسينما لمدة سبعة أيام، ليكون مؤهلا للنظر فيه من قبل لجنة التحكيم.

ويأتي التغيير الجديد على جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، نتيجة إغلاق دور السينما في جميع أنحاء دول العالم، ويحصل ذلك لأول مرة منذ بداية الجائزة عام 1929.