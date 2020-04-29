عودة الفلسطينيين العالقين في الأردن على أربع دفعات بدءًا من الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى 507 إصابات.

وأوضحت كيلة، خلال الإيجاز الصحافي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لشخص خالط شقيقه الذي يعمل ممرضا، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

وأوضحت أن الحالات المسجلة في القدس تشكل ما نسبته 64% من محمل الإصابات (507 حالات)، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي.

هذا وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية على بدء عودة الفلسطينيين العالقين في الأردن على أربع دفعات بدءًا من يوم الأحد، وعلى مدار أربعة أيام متواصلة.

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وأوضح ملحم أنه سيتم إخضاع العائدين للفحص في الاستراحة قبل الحجر الصحي في منازلهم. وعبر ملحم عن أمله في أن يتحلى العائدون بالصبر حتى تتمكن الطواقم الطبية من أداء مهامها بيسر وسهولة. وقال ملحم إن فتح الجسر للمرور صعب ويجري التنسيق مع إسرائيل، والأشقاء في الأردن، وهذه الجهود ستثمر في بدء عودة العالقين بدءا من الأحد المقبل.

وأكد ملحم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع قرارين بإلغاء التعديلات على القانونين السابقين، بشأن التقاعد ومكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين، يمنحا "امتيازات مالية وغير مالية" إضافية لموظفين كبار في السلطة الفلسطينيّة. وكانت هذه القرارات قد أثارت حفيظة جهات حقوقية وقانونية ومواطنين لمنحها "امتيازات" إضافية لفئة من كبار الموظفين.

من ناحيته، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن الوزارة ستبدأ اعتبارا من يوم غد ولمدة أربعة أيام، بتوزيع مساعدات على 9504 أسر من الفقراء الجدد، بواقع 500 شيكل للأسرة، بقيمة بلغت 4 ملايين و752 ألف شيكل، وذلك لمرة واحدة.