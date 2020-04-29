القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن موقفه بخصوص مستقبل لاعبه الكرواتي، لوكا مودريتش.
ويرتبط مودريتش (34 عامًا) بعقد مع الريال، حتى نهاية الموسم المقبل، ما دفع إدارة الميرينغي للتفكير في بيعه، الصيف القادم، من أجل تحقيق ربح مادي.
لكن بحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن زيدان متمسك ببقاء مودريتش في الموسم المقبل، حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دوري الأبطال، والاستفادة من خبراته الكبيرة.
وقد يتسبب قرار زيدان في تأجيل عودة النرويجي، مارتن أوديجارد، المعار إلى ريال سوسييداد، وتمديد إعارته هناك.
ويأتي ذلك رغم رغبة إدارة النادي الملكي، في رؤية أوديجارد بقميص الريال، الموسم المقبل، إلا أن القرار النهائي سيكون للمدير الفني، وفقا للموقع الفرنسي.
وشارك مودريتش في 30 مباراة بقميص ريال مدريد، هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يتمسك ببقاء مودريتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.