"تيك توك" و "غيتس" تتبرعان بـ20 مليون دولار لمكافحة كورونا في أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبرّعت كل من منصة "تيك توك"، ومؤسسة "غيتس" للأعمال الخيرية، اليوم الأربعاء، بمبلغ عشرة ملايين دولار لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين، دعمًا لجهود مكافحة كورونا المستجد في أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، الأسبوع الماضي، إن الأموال ستُنفق في توزيع اللقاحات المضادة للوباء فور تجربتها وترخيصها، وستحول دون "تداعيات كارثية محتملة على برامج التحصين في العالم النامي".

وعبّر بيركلي عن تفاؤله بقوله إن"بفضل وجود عدد كبير من لقاحات كوفيد-19 التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير على مستوى العالم"، مشيرًا إلى أن "عددها سينخفض، إذ سيتم تطوير بعضها وسيفشل البعض الآخر".

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وأضاف أنه "يوجد الآن 76 لقاحًا مسجلًا على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، وبينها ستة لقاحات في طور التجارب السريرية لكن العدد في حقيقة الأمر يتجاوز المئة بكثير“.

وقال التحالف هذا الشهر إنه أجرى ترتيبات لشراء كميات كبيرة من اللقاحات بهدف الحد من تكاليف التطعيم ضد الوباء في الدول الفقيرة، مضيفًا أنه يعتزم صرف 29 مليون دولار لدعم أنظمة الصحة في 13 دولة منخفضة الدخل في مواجهة الوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف هو شراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم مؤسسة غيتس، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.