شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإعلان عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل حالات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المؤقتة عدن.

Advertisements وقالت اللجنة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن". وبينت اللجنة أنه "سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً".

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