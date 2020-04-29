عاجل.. أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدن

الأربعاء 29 أبريل 2020

تناقل ناشطون وإعلاميون، اليوم الأربعاء، أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.



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وقال الصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بيان عن لجنة الطوارئ بعدن بعد قليل سيكشف رسميا عن تسجيل 5 اصابات بوباء كورونا".

وتحدث ناشطون، بأن فريقاً من وزارة الصحة يرصد حالات إصابة بفيروس كورونا بعدن، وبيان مرتقب للوزارة حول كورونا.