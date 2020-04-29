- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
تناقل ناشطون وإعلاميون، اليوم الأربعاء، أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وقال الصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بيان عن لجنة الطوارئ بعدن بعد قليل سيكشف رسميا عن تسجيل 5 اصابات بوباء كورونا".
وتحدث ناشطون، بأن فريقاً من وزارة الصحة يرصد حالات إصابة بفيروس كورونا بعدن، وبيان مرتقب للوزارة حول كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.