شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في العراق والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 1978. Advertisements وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 90 حالة. وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1319.

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