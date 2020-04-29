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ارتفاع إصابات كورونا في العراق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في العراق والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.

 

وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 1978.

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وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 90 حالة.

 

وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1319.

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