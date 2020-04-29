مُحلل سياسي: حفتر أفسد مخطط الإخوان بشأن تقسيم ليبيا

الأربعاء 29 أبريل 2020

اعتبر المحلل السياسي الليبي لطفي القارصي، إن حفتر أفسد مخطط الإخوان بشأن تقسيم ليبيا، موضحا أن حفتر لن يقبل بسيناريو تقسيم ليبيا، وطموحاته هي تطهير ليبيا من شرقها لغربها من التنظيمات الإرهابية.



وأضاف في حديث نشره موقع "العين الإخبارية" أن "حفتر تلقى دعما شعبيا هائلا خلال الأيام الماضية، ويمنحه تأييد الشعب الليبي له الشرعية للقضاء على الوجود التركي، وبقاء المرتزقة والمليشيات داخل البلاد".

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وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، استجابة الجيش الليبي لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد.

كما أعلن حفتر، خلال كلمة متلفزة مساء الإثنين، أن القوات المسلحة الليبية ستستكمل مسيرتها في تحرير البلاد من الإرهاب، وحماية حقوق الليبيين، والسعي لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية مستقرة.

وجاء الإعلان عقب توالي البيانات والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد مرحليا.