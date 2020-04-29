شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل الدولية" : وباء كورونا يهدد 6ر1 مليار عامل والان نبدء بالتفاصيل
ومن بين إجمالي القوة العاملة العالمية التي يبلغ قوامها 3ر3 مليار شخص، هناك ملياري شخص مما يسمون بالعمالة غير الرسمية يعملون في شركات غير مسجلة.
وقالت الهيئة الأممية إن هذا القطاع يتضرر بشدة بسبب إجراءات الإغلاق ونظرا لأن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعملون في نوع من الشركات هي الأكثر تضررا.
وأوضح الرئيس التنفذي للمنظمة، جاي ريدر "مع تطور الوباء وأزمة الوظائف، فإن الحاجة لحماية الفئات الأكثر تضررا تصبح أكثر إلحاحا".
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن دخل العمال غير الرسميين في العالم تراجع بالفعل بواقع 60 بالمئة بسبب الوباء.
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