برلماني بريطاني يحذر.. الإخوان تستغل كورونا للتوسع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب نائب بريطاني بارز، الحكومة برصد وتقديم تقاير حول المخاوف بشأن تصاعد أنشطة تنظيم "الإخوان" الإرهابي، واستغلاله جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
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جاء ذلك في تساؤلات طرحها النائب البريطاني، أندرو روزينديل (54 عاما) على موقع مجلس العموم البريطاني (البرلمان) حول تصاعد مستوى أنشطة الجماعة المتشددة في بريطانيا والعالم، حسبما ذكر موقع "ذا ناشيونال".
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يأتي ذلك في ظل مخاوف من أن الجماعة المتطرفة استغلت جائحة "كوفيد 19" لتوسيع تأثيرها.
وكان هناك قلق من تأثير جماعة "الإخوان" على المجلس الإسلامي البريطاني (إم سي بي)، وهو عبارة عن مظلة تضم أكثر من 500 منظمة إسلامية، تقول إنها غير طائفية.
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وأفاد تقرير حكومي أن جماعة "الإخوان" لها "تأثير كبير" على المجلس الإسلامي البريطاني، والجمعية الإسلامية في بريطانيا.
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