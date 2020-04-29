البنتاجون يدرس منح "القلب الأرجواني" لجرحى "عين الأسد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) منح وسام "القلب الأرجواني" العسكري، للجنود الأمريكيين المصابين في الهجوم الإيراني على قواعد عسكرية بالعراق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جيسيكال ماكسويل، في بيان لشبكة "فوكس نيوز" إن "طلبات تقديم القلب الأرجواني لا تزال قيد المراجعة وتجري التعامل معها وفقًا لقواعد وزارة الدفاع والخدمة العسكرية".

وأشارت إلى أنه "عند انتهاء التقييم، سيجري إخطار الجنود الذين يحق لهم تلقي القلب الأرجواني من قبل قياداتهم".

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، ردت إيران على استهداف واشنطن لقائد فيلق "القدس" قاسم سليماني في بغداد، بقصف قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، وقاعدة أربيل شماله بـ11 صاروخا، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي.

ولم يقتل أي جندي أمريكي لكن العشرات منهم أصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في فبراير/ شباط أن 109 جنود أمريكيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في المخ نتيجة الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على قاعدة في العراق. وقالت الوزارة، في بيان، إن 76 من هؤلاء الجنود عادوا للخدمة.

وتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني في غارة أمريكية في العراق، فجر 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

ودفع مقتل سليماني عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد، خشية ردود فعل انتقامية.

وقاعدة عين الأسد "القادسية سابقا" تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

و"القلب الأرجواني" هو وسام عسكري أمريكي يمنحه الرئيس للجرحى أو للذين قتلوا أثناء خدمتهم، بدأ منحه بعد 5 أبريل/نيسان 1917، لأفراد الجيش الأمريكي.