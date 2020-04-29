ماذا تريد قطر من الأمة العربية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدءا من تنظيم الحمدين ومرورا بأمير قطر الحالي تميم بن بن حمد آل ثاني، لم تتوقف العلاقة السرية بين تل أبيب والدوحة.

قطر وإسرائيل.. علاقات سرية من الأب للابن تفضحها وثائق أمريكية

ما الذي تريده قطر من الدول العربية؟ تساؤل يجيب عنه حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق الذي كشف عن وجه الدوحة الحقيقي تجاه العرب وإسرائيل.

الحكومة الفلسطينية تدين "صفقة مشبوهة" أبرمتها قطر وإسرائيل



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يقول رئيس الوزراء القطري الأسبق إنه يريد أن يرى الإسرائيلين في قطر، وفي المملكة العربية السعودية ومصر وفي كل مكان.

خبيران لـ"الخليج 365": قطر وإسرائيل حليفتان ومصالحهما مشتركة

كما يرغب في الوقت نفسه في رؤية القطريين والعرب في إسرائيل، هذا هو الهدف النهائي الذي ترغب قطر في تحقيقه للأمة العربية!