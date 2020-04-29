بريطانيا.. مطالبات برلمانية للحكومة برصد استغلال الإخوان لأزمة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب نائب بريطاني بارز، الأربعاء، الحكومة برصد وتقديم تقارير حول المخاوف بشأن تصاعد أنشطة تنظيم "الإخوان" الإرهابي، واستغلاله جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك في تساؤلات طرحها النائب، أندرو روزينديل (54 عاما) على موقع مجلس العموم البريطاني (البرلمان) حول تصاعد مستوى أنشطة الجماعة المتشددة في بريطانيا والعالم، حسبما ذكر موقع "ذا ناشيونال".

يأتي ذلك في ظل مخاوف من أن الجماعة المتطرفة استغلت جائحة "كوفيد 19" لتوسيع تأثيرها.

وسأل روزينديل وزيرة الداخلية بريتي باتل، عن التقييم الذي أجراه حول زيادة نشاط الإخوان في البلاد نتيجة للانكماش الاقتصادي.

وفي سؤال مماثل لوزير الخارجية دومينيك راب، طلب السياسي المحافظ بإجراء تقييم لـ"الانكماش الاقتصادي العالمي على التوجهات فيما يتعلق بمستوى نشاط الإخوان في عمليات التجنيد في الخارج".

وتتزايد المخاوف من تنامي نفوذ جماعة "الإخوان" في بريطانيا في ظل علاقاتها الوثيقة بالجماعات الإرهابية.

وفي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة تدرس بجدية تصنيف جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية.

وطالما كان روزينديل صريحًا في موقفه ضد إيواء بريطانيا إسلاميين متطرفين، وطالب بـ"حظر" التنظيمات المتطرفة التي تستخدم البلاد كقاعدة لجمع الأموال، ودفع المسلمين إلى التشدد من خلال منظمات ومؤسسات مجتمعية.

وقال روزينديل، في عام 2014، أمام مؤتمر حزب المحافظين، "أعتقد أننا كنا متساهلين للغاية لفترة طالت أكثر مما ينبغي. أعتقد أنه إذا اتخذنا إجراءً، فلن يكون هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب، بل سيكون أيضًا الأمر المألوف الذي يجب القيام به".

وأضاف: "سيظهر ذلك أن حكومة المحافظين لن تتسامح مع مثل هذا الإجرام داخل بلادنا، علينا أن نتخذ إجراء أكثر صرامة، وأن نمنع الأفراد والمنظمات إذا لزم الأمر من العمل في هذا البلد".

تأتي أسئلة روزينديل بعد تقارير تفيد بانخفاض عدد القضايا المحالة إلى بريفينت (استراتيجية مكافحة التطرف والإرهاب)، وهي استراتيجية لتصحيح أفكار وعلاج المتطرفين.

ولعب متعاطفون مع جماعة "الإخوان" يقيمون في بريطانيا دورا بارزا في الحملات ضد برنامج مكافحة التطرف الرئيسي في المملكة المتحدة، استراتيجية "بريفينت" (Prevent).

وكان هناك قلق من تأثير جماعة "الإخوان" على المجلس الإسلامي البريطاني (إم سي بي)، وهو عبارة عن مظلة تضم أكثر من 500 منظمة إسلامية، تقول إنها غير طائفية.

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وأفاد تقرير حكومي بأن جماعة "الإخوان" لها "تأثير كبير" على المجلس الإسلامي البريطاني، والجمعية الإسلامية في بريطانيا.

وشُكل فريق تحقيق بقيادة السير جون جينكينز، السفير البريطاني السابق لدى السعودية والعراق، لدراسة كيف جعلت ثقافة السرية التي تنتهجها الحركة من الصعب تعقب تأثيرها على الهيئات المدنية.

ومع ذلك، لم تنشر الحكومة بالكامل حتى الآن نتائج تقرير عام 2015 عن جماعة الإخوان الذي كلف به رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

والشهر الماضي، سأل روزنديل، النائب عن مدينة رومفورد في مقاطعة إسيكس، عن الروابط بين المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية و"الإخوان".

وردت وزارة الداخلية بأنها "تبقي قيد المراجعة الآراء التي يروج لها والأنشطة التي يضطلع بها شركاء الإخوان في المملكة المتحدة".

وهناك مخاوف متزايدة في صفوف الحكومة البريطانية بشأن زيادة تأثير "الإخوان" بعد تخفيف القواعد التي تحكم الاتصال الرسمي بين وزارة الداخلية والمجلس الإسلامي البريطاني.

وهناك علاقة وثيقة بين هيئة الصحة العامة في إنجلترا، التي تقود مكافحة فيروس كورونا، والمجلس الإسلامي البريطاني، حيث يساعدها في الترويج لفيديوهات التوعية.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 161 ألفا و145 إصابة بالفيروس، وأكثر من 21 ألفا و678 وفاة، حتى صباح الأربعاء.

ويكافح العالم حاليا للسيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأربعاء إلى 218 ألفا و770، وبلوغ عدد المصابين نحو 3.15 مليون شخص، بينما تعافى 65 ألفا و316 شخصا.

ومن المقرر أن ترد وزارتا الداخلية والخارجية خلال 7 أيام على أسئلة روزينديل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، طالب برلمانيون بريطانيون بحظر جماعة "الإخوان" وتصنيفها منظمة إرهابية، كما انتقد سياسيون تعصب الجماعة تجاه الديانات الأخرى، واختباءها في المساجد.

وقال إيان بيزلي، عضو "الحزب الوحدوي الديمقراطي" بأيرلندا الشمالية، إنه سيناقش هذه المسألة مع وزيرة الداخلية بريتي باتل.

وتساءل النواب خلال الجلسة البرلمانية أيضا عن سبب إعلان حكومة المملكة المتحدة أنها تدافع عن حرية الأديان، ولكنها تبسط "السجادة الحمراء" لزعماء مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتُهم بأنه يمثل "مشكلة" لتشدده تجاه أتباع ديانات أخرى.