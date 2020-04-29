إخلاء المجمع الحكومي في فيينا جراء تهديدات بوجود قنبلة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/4/29 06:38 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/4/29 06:38 م بتوقيت أبوظبي

أخلت الشرطة النمساوية مجمع "هوفبورغ" الذي يضم قصر الرئاسة ومقر البرلمان وبعض مقرات الوزارات، بسبب تهديد بوجود قنبلة. ووفق صحيفة كورنه النمساوية (خاصة)، فإن الشرطة أخلت المجمع ومحيطه، وأغلقت المنطقة بالكامل. وأفادت الصحيفة بأن عددا كبيرا من رجال الشرطة انتشروا في المكان. Advertisements ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة ماركوس ديتريش قوله: "تلقت الشرطة تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل". وتابع: "بدأنا إخلاء محيط هوفبورغ بعد الساعة ١٥ عصرا، ووضعنا حواجز، وأحضرنا كلابا للكشف عن القنابل". ولم تعلن الشرطة بعد اكتشافها قنابل من عدمه في المكان.

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