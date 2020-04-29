وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تعمل على مساعدة اليمن في محاربة انتشار فيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/4/29 06:17 م بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إيران تستخدم الطائرات لنقل الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده تعمل على منع طهران من شراء أي أسلحة بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جانب آخر أشاد وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في أيصال المساعدات الإنسانية إلي اليمن لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما طالب بومبيو، القادة العراقيين بتنحية خلافاتهم جانبا لمساعدة الشعب العراقي والحفاظ على الشراكة مع واشنطن، مشددا على أهمية إدراج كل الجهات المسلحة تحت سيطرة الحكومة العراقية.
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