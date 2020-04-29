النفط يواصل مكاسبه.. 10% ارتفاعا ببرنت و 25% للخام الأمريكي المزيد

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مع بوادر لتعافي الطلب على الوقود مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

وواصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها و ارتفع خام برنت دولارين للبرميل أو 10%، كما ارتفع الخام الأمريكي 3 دولارات أو 25.%

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي 10 ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو/أيار المقبل.

فيما تسبب تفشي انتشار فيروس كورونا والقيود التي ترتبت علي هذا الانتشار في انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا.

ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية امتلأت بنسبة 85% في الأسبوع الماضي حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.

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وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجأون لاستئجار سفن أمريكية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وطغت المخاوف المستمرة بشأن المخزونات على اقتراب بدء خفض الإنتاج في بعض الدول مثل الكويت والجزائر.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض الخام الأمريكي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلّص من الخام.

لكنّ السبب الرئيسي في الانخفاض الذي حصل الثلاثاء هو إعلان "صندوق نفط الولايات المتحدة" بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو/حزيران القادم من خام غرب تكساس الوسيط.

