السعودية تسجل 1325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21402.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 157 حالة.



وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 2953، بعد تسجيل 169 حالة شفاء جديدة.