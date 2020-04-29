انت الان تتابع منظمة العمل الدولية: وباء كورونا يهدد أرزاق نصف القوة العاملة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منظمة العمل الدولية

ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء أن وباء فيروس كورونا يهدد أرزاق 6ر1 مليار عامل في القطاع الاقتصادي غير الرسمي أو نصف القوة العاملة في العالم.

ومن بين إجمالي القوة العاملة العالمية التي يبلغ قوامها 3ر3 مليار شخص، هناك ملياري شخص مما يسمون بالعمالة غير الرسمية يعملون في شركات غير مسجلة.

وقالت الهيئة الأممية إن هذا القطاع يتضرر بشدة بسبب إجراءات الإغلاق ونظرا لأن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعملون في نوع من الشركات هي الأكثر تضررا.

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وأوضح الرئيس التنفذي للمنظمة، جاي ريدر "مع تطور الوباء وأزمة الوظائف، فإن الحاجة لحماية الفئات الأكثر تضررا تصبح أكثر إلحاحا".

وأضاف "بالنسبة لملايين العمال، فإن عدم وجود دخل يعني عدم وجود غذاء ولا أمن ولا مستقبل".

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن دخل العمال غير الرسميين في العالم تراجع بالفعل بواقع 60 بالمئة بسبب الوباء.