شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.

Advertisements وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 1978. وأوضحت الوزارة أن مجموع الوفيات بكورونا في العراق وصل إلى 90 حالة. وأشارت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إلى أن إجمالي حالات الشفاء من كورونا وصل إلى 1319.

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