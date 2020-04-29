مُحلل: تركيا والإخوان تمادوا في أحلامهم حول ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
طرابلس أنقرة - الخليج 365
قال محلل سياسي، إن تركيا والإخوان تمادوا في أحلامهم حول ليبيا.
ويرى المحلل السياسي محمد الترهوني أن الشعب الليبي هو من يرغب في بقاء المشير حفتر لمحاربة الإرهاب والمليشيات، موضحا أن "الشعب يرفض وجود الإخوان في ليبيا".
وقال في حديث نشره موقع "العين الإخبارية "إن "خطوة تفويض الجيش الليبي لتسيير شؤون البلاد هي بمثابة صفعة أحلام أردوغان في ليبيا".
وأضاف أن "تركيا والإخوان تمادوا في أحلامهم حول ليبيا، لذا كان الرد قويا جدا من القيادة العامة للجيش".
موضحا أن "الشعب الليبي يرغب في إنهاء الوجود التركي في البلاد، وأصبح ذلك واضحا من إعلانات التفويض من الكيانات السياسية والمظاهرات الداعمة والقبائل الليبية
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