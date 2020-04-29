مُحلل سياسي: عملية طوفان الكرامة حطمت طموح أردوغان في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

أنقرة طرابلس - الخليج 365

اعتبر محلل سياسي، أن عملية طوفان الكرامة حطمت طموح أردوغان في ليبيا.



وقال المحلل السياسي المختص في الشأن التركي محمد ربيع الديهي، إن القائد العام للجيش الليبي وجه العديد من الضربات للقضاء على الإخوان في ليبيا.

ولفت في حديث نشره موقع "العين الإخبارية" إلى أن "عملية استعادة طرابلس التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتطهير ليبيا من الجماعات المسلحة والإخوان ضربة موجعة لأحلام التنظيم الإرهابي".

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وأضاف أن "عملية طوفان الكرامة حطمت طموح أردوغان في ليبيا، خصوصا أن الإخوان وأردوغان ينظرون للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، على أنها فرصة ذهبية للعودة مرة أخرى إلى السيطرة على الحكم في العالم العربي لإحياء الخلافة العثمانية، خصوصا بعد تحطيم الطموح الإخواني في مصر بقيام ثورة 30 يونيو/حزيران 2013".

وتابع الديهي أن أردوغان يرغب في السيطرة على ليبيا من أجل إزعاج المنطقة العربية والمجتمع الدولي.

وأوضح الديهي أن قرارات حفتر مثل التصميم على تطهير طرابلس، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وإلغاء اتفاق الصخيرات، تؤكد وجود جيش متماسك في ليبيا من شأنه أن يكون حائط صد لكل المؤامرات.

وأضاف أن الإخوان تعلم أن وجود "حفتر" يشكل خطرا على مشروعها في المنطقة، ولذلك يخشى النظام التركي من انهيار آخر حصن للتنظيم الدولي الذي أقر في مؤتمر إسطنبول الذي شارك فيه نحو 500 من قادة التنظيم ومنظريه.

وأكد الديهي أن حفتر يحظى بدعم شعبي كبير في الداخل الليبي، ويسعى للتقسيم العادل للثروات بين الليبيين، وبناء دولة مدنية ذات مؤسسات قوية.