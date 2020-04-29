شكرا لقرائتكم بومبيو: لن نسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية عند رفع حظر السلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح. وطالب وزير الخارجية الأميركي الزعماء العراقيين بالتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية والتوصل إلى توافقات لتشكيل حكومة.

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