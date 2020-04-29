ماهو اتفاق الصخيرات الذي أسقطه المشير خليفة حفتر؟ «انفوجراف»

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يوم الإثنين الماضي، قبوله بتفويض الشعب للقيادة العامة بتولي إدارة شئون البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015.

وقال حفتر، في كلمة مقتضبة نقلها التليفزيون الليبي: "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي".

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي أن الاتفاق السياسي "دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مؤكداً أنه "أصبح من الماضي".

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وتابع: "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، و نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".

وأكد أن القوات المسلحة الليبية "ستكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".

ووقع اتفاق الصخيرات في الـ 17 من يسمبر عام 2015، ويوصف بأنه "النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية"، حيث وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.