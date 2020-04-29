السلطات البريطانية: 445 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 445 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس خلال الساعات الـ 24 الاخيرة في البلاد إلى 19746 شخصًا.
وفي وقت سابق، كا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشار إلى أن " تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد لا يزال مخاطرة كبيرة خشية موجة ثانية مميتة من انتشار الفيروس".
وشدد جونسون على أن "المرض مجرم يصارعه البريطانيون للسيطرة عليه"، مطالبًا "احتواء نفاد صبركم لأنني أعتقد أننا نقترب الآن من نهاية المرحلة الأولى من الصراع، ورغم كل المعاناة فقد اقتربنا كثيرا من النجاح".
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