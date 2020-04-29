السلطات التونسية ستبدأ بتخفيف إجراءات العزل اعتبارًا من 4 أيار المقبل

أكدت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى في تونس لبنى الجريبي، أن "الحكومة ستبدأ اعتبارًا من 4 أيار المقبل، بتخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل تدريجي".
وأكدت الجريبي أن "إجراءات التخفيف ستكون في عدة قطاعات، من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة"، منوّهةً بأن "محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 أيار".
كما أفادت بأن "إجراءات التخفيف التدريجي لن تشمل بعض فئات المواطنين، مثل الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 65 سنة والنساء الحوامل والأطفال الأقل من 15 سنة، بالاضافة إلى الأشخاص ضعيفي المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، وستواصل تلك الفئات الالتزام بالحجر الصحي الشامل".
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