تسجيل 200 وحالتي وفاة و1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

كشفت بيانات لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، عن "رصد 1304 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 200 وحالتين وفاة مقارنةً باليوم السابق".
وأشارت إلى أنّ "العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 157641 إصابة مؤكّدة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 6115 حالة".
ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة دير شبيجل أنّ "الحكومة ستعلن اليوم الأربعاء تمديدًا للتحذير من السفر لكلّ الرحلات السياحية للخارج حتّى 14 حزيران المقبل على الأقل"، لافتةً إلى أنّ "وثيقةً لوزارة الخارجية في هذا الشأن تمّ الاتفاق عليها مع وزارات أُخرى".
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