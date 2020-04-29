رئيس الوزراء العراقي يرسل برنامج حكومته إلى البرلمان

أرسل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، برنامج حكومته إلى ​البرلمان العراقي​.

وكان الكاظمي أكد في وقت سابق، رفضه أي ضغوط تقوض الدولة ولا تدعم مسارها، لافتًا إلى أن "المسؤولية التي تصدى لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

كما شدد على أن "​الحكومة​ التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها، وعلى الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية"، منوّهًا بأنه "يقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة".