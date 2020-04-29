وزير الخارجية الألماني يعلن تمديد قيود حظر السفر حتى منصف حزيران

أعلن ​وزير الخارجية​ الألماني ​هيكو ماس​، أن "حكومة بلاده مددت اليوم الأربعاء التحذير من خطر السفر الدولي بسبب جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، حتى منتصف حزيران المقبل".

ولفت ماس إلى أن "هذا قرار كان علينا اتخاذه، لأن الوضع لم يتغير كثيرًا بحيث يمكننا السماح بالسفر دون مشاكل"، لافتًا إلى أنه "كما كان معمولًا به من قبل، فإن العديد من البلدان متمسكة بإجراءات الحجر الصحي، وتلتزم بتعليق الحركة الجوية الدولية، لذلك نحتاج إلى تمديد التحذير من مخاطر السفر".

كما شدد على أنه "حتى في سياق تخفيف القيود في عدد من البلدان، يجب أن ننطلق من حقيقة أن أسابيع أخرى ستمر حتى تطبيع الحالة في ​ألمانيا​ ودول أخرى"، منوّهًا بأنه "لذلك، لا نعتقد أنه في الأسابيع التالية على الأقل حتى 14 حزيران، يمكن استئناف الرحلات الدولية".

وأكد ماس أنه "في الأسابيع الأربعة الماضية، أعادت ألمانيا 250 ألف سائح إلى البلاد، لكن برلين لن تتمكن من القيام بعملية مماثلة في الصيف المقبل، إذا لزم الأمر لذلك".