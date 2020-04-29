نائب تونسي: الاتفاقية التجارية الموقعة مع تركيا هي نوع من الإستعمار الجديد

أشار النائب التونسي مبروك كرشيد إلى أن "الاتفاقية الموقعة مع ​تركيا​ هي نوع من الاستعمار الجديد"، لافتًا إلى أن "النواب الرافضون للاتفاقية ينطلقون من موقف وطني رافض للهيمنة التركية".

وشدد كرشيد، في حديث تلفزيوني، على أن "تركيا تسعى إلى التسرب خلسة إلى تونس عبر بوابة الاتفاقية التجارية"، مطالبًا ​رئيس الجمهورية​ "باتخاذ موقف واضح من الاتفاقية بحكم مسؤولياته الدستورية". وأكد أنه "سيقف أمام سعي تركيا لمد يدها أمام مقدرات الشعب التونسي".

وفي وقت سابق، دعا نواب في ​البرلمان التونسي​ إلى رفض التصديق على اتفاقيتين تجاريتين معروضتين حاليا على المجلس، الأولى مع قطر والثانية مع تركيا، ووصفوهما بأنهما "تنتهكان السيادة الوطنية".

وأشار كرشيد، في تصريح سابق على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشير إلى أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".