الصحة السعودية: 1325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 1325 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي مؤتمرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 حالة وفاة جديدة.

كما أكدت الوزارة تماثل 169 شخصًا جدد كانوا مصابين بوباء "كوفيد 19" إلى الشفاء.