وزير الداخلية الكيني يحظر أكبر مخيم للاجئين في العالم بسبب كورونا

أكد وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانغ، فرض حظر ومنع دخول وخروج من "مجمع داداب" الذي يعد أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، بسبب تطورات الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى "مجمع مخيم كاكوما".
وولفت ماتيانغ، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد الاجتماع مع أعضاء لجنة الاتصالات وتنفيذ التنمية الوطنية، ووفقا للتوجيهات الخاصة بالحد من انتشار "كوفيد 19" في البلاد، أمرت الحكومة بمنع الدخول والخروج من مخيمي كاكوما وداداب للاجئين اعتبارا من يوم الأربعاء 29 نيسان 2020 ".
ويحتوي "مجمع داداب" حوالي 217.56 ألف شخص، في حين يضم "مجمع مخيم كاكوما" أكثر من 196 ألف شخص، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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