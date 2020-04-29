الخارجية التركية: حفتر يسعى إلى فرض دكتاتوربية عسكرية في ليبيا

دعت ​الخارجية التركية​ ​المجتمع الدولي​ إلى التحرك فورًا للرد على قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" المشير ​خليفة حفتر​ بعد تسلمه التفويض الشعبي بقيادة البلاد"، متهمةً إياه "بالسعي إلى فرض ديكتاتورية عسكرية في ليبيا".

وشددت الوزارة، في بيان، على أن "حفتر أكد بخطوته الأخيرة رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين"، محمّلةً إياه "المسؤولية عن شن هجمات عشوائية على مدى أشهر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا". ولفتت إلى أن "استمرار الحصار المفروض من قبل الجيش الوطني على إنتاج النفط، يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاج إليها الشعب الليبي لمواجه ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19".

كما أكدت أن حفتر "لم يتردد أيضا في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا"، منوّهةً بأنه "على الدول الداعمة لحفتر والتي تدعي أنها رسل للديمقراطية، ألا تنسى أنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي". وأعربت عن "دعم تركيا الثابت للجهود السياسية لحماية ​حكومة الوفاق​ الليبية، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات وجميع المؤسسات الشرعية التي شكلها الاتفاق الليبي، وذلك من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة".