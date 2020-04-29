بومبيو: لن نسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية عند رفع حظر السلاح

أشار ​وزير الخارجية​ الاميركي ​مايك بومبيو​ إلى أن "السعودية ساعدت الحكومة اليمنية في مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بعد أن علقت العمليات هناك".

ولفت بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "على الحكومة ​العراق​ية تلبية مطالب الشعب العرافي"، مطالبًا ساسة العراق "بالتخلي عن المحاصصة الطائفية".

كما أفاد بأن "بلاده تمكنت من إعادة آلاف الأميركيين من 127 دولة بسبب كورونا"، منوّهًا بأن "​أميركا​ تنسق الجهود مع كافة الجهات لإعادة فتح السفر". واشار إلى أنه "نعمل مع شركائنا لدفع ​الاقتصاد العالمي​ قدمًا".

وشدد بومبيو على أن بلاده "ستقوم بكل ما في وسعها لحماية شبكاتها من الحزب الشيوعي الصيني"، منوّهًا بأنه "ليس لديه جديد فيما يتعلق بالزعيم الكوري الشمالي".

ولفت إلى أن "طائرات الإرهاب ال​إيران​ية تواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط"، موضحًا أنه "لن نسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية عند رفع حظر السلاح، وسنعمل مع الأمم المتحدة على تمديد الحظر".